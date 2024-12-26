С пляжей Кубани убрали 70 тыс тонн загрязненного мазутом песка

Спасатели и волонтеры продолжают работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. С побережья Краснодарского края убрано около 70 тыс тонн загрязненного грунта.

Порядка 70 тыс тонн песка с мазутом убрали с побережья Кубани сотрудники пожарно-спасательной службы и добровольцы, передали в пресс-службе МЧС.

"В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 63 километра. Всего с начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами, собрано и вывезено с пляжной территории почти 70000 тонн загрязненного песка и грунта"

– пресс-служба МЧС

Несмотря на большую площадь загрязнения, в некоторых районах уже удалось добиться полной очистки береговой линии от загрязнений. Так, в настоящий момент полностью удален загрязненный грунт в Темрюкском районе.

Напомним, что крушение двух танкеров произошло в середине декабря в Керченском проливе. Один корабль полностью разрушился, другой сел на мель. Крушение спровоцировало выброс большого количества нефтепродуктов.