Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии обвинил бизнес в двуличии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Протест бизнеса в Грузии построен на двойных стандартах, так как предприниматели критикуют власти страны за ведение прагматичной политики в отношении России, а сами продолжают иметь торговые отношения с Москвой. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления бизнеса в стране двуличными из-за одновременной критики прагматичной политики властей в отношении России и продолжения торговли с ней.

«У них есть прямые связи с Россией в плане бизнеса, и это нормально. У нас есть торговые отношения с Россией, и бизнес тоже этим занимается»

- Ираклий Кобахидзе

Он также отметил, что предлагал провести открытую дискуссию с представителями бизнеса, недовольными политическим курсом правительства, однако они отказались от участия, так как знают, что правда не на их стороне.

Ираклий Кобахидзе добавил, что протест бизнеса не искренен и связан с политической предвзятостью и меркантильными интересами.

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