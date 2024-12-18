Вестник Кавказа

Во Владикавказе временно закрыли аэропорт

Во Владикавказе временно закрыли аэропорт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Владикавказа временно приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотниками. Ранее в Северной Осетии была отражена атака дрона.

Аэровокзал Владикавказа временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Об этом сегодня сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

"С 4:00 мск в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов"

– Сергей Меняйло

Меняйло также отметил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дрона над полигоном Шалхи в Северной Осетии - Алании. Ущерба для инфраструктуры, а также пострадавших, по словам главы региона, не было.

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