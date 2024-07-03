За дирижерским пультом Хетаг Тедеев

Дирижерский дебют Хетага Тедеева состоялся, когда ему было 10 лет. Через два года он выступил с оркестром Мариинского театра, а в 16 лет стал заслуженным артистом Южной Осетии. Расскажем, где и у кого учился Тедеев, с какими оркестрами и театрами сотрудничает, какие произведения входят в его репертуар.

Как Хетаг Тедеев начал заниматься музыкой?

Хетаг Тедеев родился 21 июня 1996 года во Владикавказе. В его семье все были математиками — неудивительно, что математика стала любимым школьным предметом Хетага. А еще он увлекался театром: ходил на спектакли, играл в студии, читал пьесы Островского, Гоголя, Грибоедова и Шекспира. Кроме того, мальчик очень любил петь и по совету опытного педагога и хормейстера Ольги Джанаевой поступил в Детскую хоровую школу. Он учился играть на фортепиано и скрипке, занимался дирижированием и академическим пением.

Но мой голос рано начал ломаться, и я не успел стать вокалистом

— Тедеев.

© Фото: permopera.ru

Каким был дирижерский дебют Тедеева?

Управлять оркестром он учился у известного композитора и дирижера Тамерлана Хосроева. За дирижерский пульт Хетаг впервые встал в 10 лет: это было выступление с симфоническим оркестром государственной филармонии Северной Осетии, а в 12 продирижировал объединенным оркестром Мариинского театра и Ростовской государственной филармонии в Цхинвале. Через три года музыкант дал там концерт вместе с оперной певицей Амагой Готти, а в 16 лет стал заслуженным артистом Южной Осетии.

Где учился Тедеев?

В декабре 2011 года Хетаг принял участие в I Всероссийском музыкальном конкурсе по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование" в Москве. Лауреатом он не стал, но председатель жюри — художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Симонов запомнил юного конкурсанта.

После школы Тедеев поступил во Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева, изучал там теорию музыки, играл на альте, немного освоил гобой, валторну и трубу. По его мнению, дирижер должен быть хорошим музыкантом, чтобы чувствовать каждую ноту каждого инструмента в оркестре.

В июле 2013 года Хетаг получил приглашение на международный дирижерский мастер-курс, который Симонов проводил вместе со своим оркестром в Москве. Тедеев оказался самым молодым участником и единственным представителем от России. На гала-концерте, который состоялся в Концертном зале имени Чайковского, он дирижировал заключительным номером — "Половецкими плясками" из оперы Бородина "Князь Игорь".

Занятия с профессором Симоновым Хетаг продолжил, став студентом дирижерского факультета Санкт-Петербургской консерватории.

Такое счастье мне выпало, что в моей жизни появился маэстро Юрий Симонов. Он — дирижер колоссального масштаба, обладающий совершенной мануальной техникой и бесценным опытом

— Тедеев.

© Фото: meloman.ru

С какими оркестрами и театрами сотрудничает Тедеев?

Консерваторию Тедеев окончил в 2019-м и в ноябре того же года получил III премию на III Всероссийском музыкальном конкурсе по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование" (I премию жюри решило вообще не присуждать).

В 2021 году он стал ассистентом-стажером Московской консерватории (класс профессора Анатолия Левина).

Параллельно с занятиями в училище и консерватории музыкант выступал с разными оркестрами.

Разные оркестры — это как разные педагоги. У каждого ты можешь научиться чему-то полезному, интересному и уникальному

— дирижер.

Он был стипендиатом фонда "Юные дарования Осетии" и Российского фонда культуры, а с 2012 по 2020 год являлся стипендиатом Фонда Мстислава Ростроповича. В мае 2014-го в этом качестве Тедеев участвовал в VII международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку: вместе с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова он исполнил произведения Сен-Санса и Мендельсона.

В декабре 2016 года в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт, посвященный 100-летию Вероники Дударовой. Среди тех, кто в тот вечер дирижировал оркестром Мариинского театра, был и Хетаг.

В июне 2017-го в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве отмечали сразу два события — 90-летие Мстислава Ростроповича и 20-летие созданного им фонда. Участниками юбилейного концерта стали стипендиаты разных лет, в том числе и Тедеев. А в декабре того же года дирижер открыл V международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Оренбурге: в тот вечер в исполнении солистов и оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской прозвучала опера Рахманинова "Алеко".

© Фото: south-ossetia.info

Дебютом Тедеева в московской "Геликон-опере" в январе 2018 года стал "Евгений Онегин". "Иолантой" — еще одной оперой Чайковского — он продирижировал через год в Красноярском театре оперы и балета, а в октябре 2019-го принял участие в концерте, посвященном 160-летию Коста Хетагурова, в Большом театре.

В апреле 2022 года музыкант стал дирижером театра "Санктъ-Петербургъ Опера", а первым спектаклем с его участием была "Богема". Пуччини — создателя этой оперы — и Верди Тедеев называет самыми близкими для себя композиторами. Также в сезоне 2022-2023 в Пермском академическом театре оперы и балета он дирижировал "Иолантой", "Лебединым озером" и "Щелкунчиком" Чайковского, "Бахчисарайским фонтаном" Асафьева, "Мадам Баттерфляй" Пуччини и другими спектаклями.

В 2021 году маэстро решил попробовать себя в новом качестве и начал преподавать дирижирование, чтение оркестровых партитур и инструментовку в Московском государственном институте музыки имени Шнитке.

Свою профессию Тедеев считает "неимоверно сложной": дирижер должен "увлечь музыкантов" и убедить их в том, что "его взгляд на данное сочинение, его интерпретация наиболее верная". А себя музыкант называет счастливым человеком, потому что его "профессия и увлечения совпадают".