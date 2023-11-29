За дирижерским пультом Николоз Рачвели

Дирижерский дебют Николоза Рачвели состоялся, когда ему было 10 лет, а Государственный оркестр Грузии музыкант возглавил в 28. Также он известен как композитор и пианист. Расскажем, где и у кого учился Рачвели, с какими оркестрами и солистами выступает и как предпочитает отмечать свой день рождения.

Где учился Николоз Рачвели?

Николоз Рачвели (его настоящая фамилия Меманишвили) родился 15 мая 1979 года в Тбилиси. В первый раз в оперный театр он попал в пять лет и сразу понял, что хочет стать музыкантом. Мальчик случайно зашел в оркестровую яму, и ему понравилось наблюдать за происходящим на сцене именно оттуда. В музыкальной школе Николоз учился играть на фортепиано, потом стал сочинять сам, а в 10 лет дебютировал как дирижер. В 2005 году Рачвели окончил композиторский факультет Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, занимался у профессора Бидзины Квернадзе. А в 1999-2003 годах он еще учился в Венском университете музыки и исполнительских искусств, участвовал в мастер-классах Пьера Булеза, Лучано Берио, Микаэля Жарреля, Дьердя Лигети, других известных композиторов.

Начало музыкальной карьеры

В 2004 году Рачвели занял пост музыкального директора Тбилисского театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе, в 2005-2007 годах руководил Национальным музыкальным центром Грузии, который объединял Государственный симфонический оркестр Грузии, Государственную капеллу Грузии и струнный квартет.

Рачвели – дирижер

В 2007 году Рачвели стал главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Грузии.

Самое главное для меня в истории с этим оркестром то, что вместе с министерством культуры Грузии мне удалось провести чрезвычайно серьезную реформу. Не знаком со статистикой, но предполагаю, что среди симфонических оркестров на постсоветском пространстве мы первые сделали это

- дирижер.

Реформа проводилась по примеру Берлинского филармонического оркестра, который сам выбирает себе руководителя, после этого с ним заключают контракт на четыре года, однако музыканты могут досрочно проголосовать против своего дирижера, если он нарушит принятые в коллективе правила, поясняет Рачвели.

В оркестре, который он возглавил, произошла смена поколений, пришли молодые музыканты, поэтому решено было пригласить консультантов: концертмейстеров Израильского филармонического оркестра, симфонического оркестра Баварского радио, оркестров Венской и Берлинской филармоний.

Обновленный оркестр под управлением Рачвели дает концерты не только в Грузии – музыканты гастролировали в Афинах, Франкфурте, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине, Брюсселе, Страсбурге, Таллине, Гамбурге. Сам маэстро выступает с разными грузинскими оркестрами, а также с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Светланова, Московским симфоническим оркестром, камерным оркестром Kremerata Baltica, другими музыкальными коллективами. Он сотрудничает с Лианой Исакадзе, Паатой Бурчуладзе, Давидом Герингасом, Гидоном Кремером, Юрием Башметом, Гией Канчели, Лало Шифриным, Маквалой Касрашвили, Франгиз Ализаде, Лизой Батиашвили, Мишелем Леграном, Бадри Майсурадзе, Катей Сканави, Хатией Буниатишвили, Сергеем Накаряковым, Ави Авиталем, другими композиторами и исполнителями. Много лет назад сложился творческий тандем Рачвели и Нани Брегвадзе: познакомились они в ноябре 2000 года, когда в Тбилиси открывали звезду прославленной певицы, а молодой маэстро был музыкальным руководителем концерта в честь этого события. Потом они стали выступать вместе, а в последние годы к этому дуэту присоединились Эка Мамаладзе и Наталья Кутателадзе – дочь и внучка Брегвадзе.

Рачвели известен и как основатель фестиваля современной музыки Kontrapunkt. В его программы всегда входят произведения двух композиторов, "один из которых, согласно концепции, должен быть грузинским, другой зарубежным и сочетаться либо по подобию, либо по контрасту", объясняет дирижер. К примеру, первый фестиваль был посвящен Альфреду Шнитке и Сулхану Насидзе.

Рачвели – композитор

Одно из самых известных сочинений Рачвели – реквием для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра The Rest is Silence ("Дальше – тишина"), посвященный памяти жертв Холокоста. Он написан специально для знаменитой оперной певицы Аниты Рачвелишвили и впервые прозвучал в декабре 2016 года в миланском театре Ла Скала, а через год в Театре оперы и балета в Тбилиси состоялась грузинская премьера. Концерт для фортепиано с оркестром Introversion впервые был сыгран в нью-йоркском Карнеги-холле, а потом – в берлинском Концертхаусе; мировая премьера "Серебряного солнца" для симфонического оркестра состоялась в Эльбской филармонии в Гамбурге в 2018-м, в Тбилиси это произведение впервые прозвучало 15 мая того же года, в день рождения композитора.

Еще Рачвели пишет музыку для театральных постановок, кинофильмов, телевизионных программ. В 2011 году он превратил комическую оперу Виктора Долидзе "Кето и Котэ" в мюзикл и был удостоен Государственной премии Грузии имени Шота Руставели. В 2017-м Рачвели стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2018 году получил звание почетного гражданина Тбилиси.

Свое 45-летие маэстро отметил концертом в Тбилиси: в этот вечер в его аранжировке звучала музыка, написанная Гией Канчели, Эннио Морриконе, Мишелем Леграном, Джоном Уильямсом и другими знаменитыми композиторами для кино. Дирижер признается, что дни рождения предпочитает проводить на сцене и всегда приглашает на эти выступления своих друзей.

Сейчас Рачвели продолжает сочинять, строит для своего оркестра концертный зал в Тбилиси и готовит юбилейную программу – в 2025 году Государственному симфоническому оркестру Грузии исполнится 100 лет.