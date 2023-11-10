За дирижерским пультом Фахраддин Керимов

Фахраддин Керимов учился в России, руководил оркестрами в Турции, вернулся в Азербайджан и сейчас возглавляет государственный камерный оркестр имени Кара Караева. Расскажем о том, почему он решил стать дирижером, какую роль в этом сыграли Ниязи и Валерий Гергиев, а также о том, какую музыку Керимов выбирает для своих концертов.

Учеба в Москве и Ленинграде

Бакинскую среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля Фахраддин Керимов окончил по классу скрипки и в 1973 году поступил в Московскую государственную консерваторию. Там кроме уроков по специальности его очень увлекала игра в оркестре. Занятия проходили в Большом зале консерватории, руководил студенческим симфоническим оркестром профессор Московской консерватории, дирижер Большого театра Фуат Мансуров, а еще с молодыми музыкантами работали Кирилл Кондрашин, Геннадий Рождественский, Юрий Симонов и другие известные дирижеры.

В 1978 году, окончив консерваторию, Керимов вернулся в Баку и стал концертмейстером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, который тогда возглавлял Ниязи.

Он произвел на меня неизгладимое впечатление своей образной жестикуляцией и мимикой. Вспоминаю я и точные замечания, которые он делал музыкантам

- маэстро.

Общение с Ниязи во многом повлияло на его решение продолжить музыкальное образование и поступить на дирижерский факультет. В этом стремлении Керимова поддержали близкие и друзья, а также композитор Фарадж Караев и дирижер Рауф Абдуллаев.

Оба являются для меня большими авторитетами, а у маэстро Абдуллаева я даже взял несколько уроков дирижирования

- музыкант.

В 1982 году он поступил на дирижерский факультет Ленинградской государственной консерватории. На кафедре оперно-симфонического дирижирования Керимов сначала занимался в классе Валерия Гергиева и получил от него "очень много практических советов", а с третьего курса "оттачиванию техники дирижирования" учился у профессора Ильи Мусина, у которого в свое время учился и сам Гергиев.

Как началась дирижерская карьера Керимова?

После окончания консерватории Керимов был приглашен в Мариинский театр (в то время еще государственный академический театр оперы и балета имени Кирова) на двухлетнюю стажировку и стал ассистентом Гергиева. Эти годы дирижер называет "прекрасной школой постижения профессии", тогда в его репертуар вошли "Трубадур" и "Отелло" Верди, "Дон Паскуале" Доницетти, "Фауст" Гуно, "Евгений Онегин" Чайковского. А как слушатель он получал огромное впечатление от выступлений в Северной столице Лорина Маазеля, Леонарда Бернстайна, других выдающихся дирижеров, от спектаклей, показанных в Мариинском миланским театром "Ла Скала" под руководством Риккардо Мути.

В Турции

После завершения стажировки Керимову предложили поработать по контракту в Турции.

Турция в моей жизни явилась тем творческим плацдармом, где после долгих лет учебы я смог на практике осуществить множество проектов оперной, симфонической, камерной музыки

- говорит дирижер.

В 1991 году он начал преподавать в государственной консерватории Стамбульского университета искусств имени Мимара Синана. Там Керимов в течение десяти лет вел оркестровый класс, а также создал студенческий симфонический оркестр. Коллектив выступал во многих городах Турции, в его репертуаре была самая разная музыка - от венских классиков до современных композиторов: на концертах звучали "Коронационная месса" Моцарта, "Реквием" Форе, оратория "Юнус Эмре" Аднана Сайгуна и другие сочинения. Кроме того, оркестр участвовал в постановке "Богемы" Пуччини на сцене Стамбульской оперы, а в 1994 году с успехом выступил на международном молодежном фестивале.

Потом Керимову предложили организовать и возглавить Муниципальный стамбульский оперный и симфонический оркестр. Первой постановкой нового коллектива была оперетта Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан", приуроченная к 110-летию композитора. В 2001 году маэстро стал музыкальным руководителем и главным дирижером Измирского государственного театра оперы и балета и поставил там "Кармен" Бизе, "Сказки Гофмана" Оффенбаха, "Норму" Беллини, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Жизель" Адана, "Насреддина Ходжу" Календера, другие спектакли.

Работу в Турции дирижер совмещал с гастролями в Румынии, Польше, Нидерландах, Германии, странах СНГ.

Возвращение в Баку

В 2005 году Керимов вернулся в Баку, стал дирижером симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, потом - художественным руководителем и главным дирижером Оперной студии Бакинской музыкальной академии, а сейчас является художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева. Маэстро также преподает в Бакинской музыкальной академии и в Национальной консерватории и продолжает гастролировать, по-прежнему поддерживая контакты с оркестрами Турции и Румынии. Приезжает музыкант и в Россию: он, в частности, дирижировал спектаклями Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а также выступал с этим коллективом в Японии.

В октябре нынешнего года Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением Керимова исполнил Третью симфонию Брамса, симфоническую поэму "Франческа да Римини" Чайковского и "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова. Выбор этих произведений неслучаен. "Мне особенно близка музыка западноевропейских, русских композиторов XIX-XX веков", - рассказывает дирижер, отмечая при этом, что старается включать в свои концерты сочинения азербайджанских авторов.

Свои программы Керимов составляет так, чтобы в них звучала не только хорошо известная, но и редко исполняемая музыка. Так, в Баку под его руководством впервые были сыграны некоторые сочинения Шуберта, Берлиоза, Лядова, Хиндемита, Бернстайна, а также произведения Арифа Меликова, Франгиз Ализаде, Арифа Мирзоева и других азербайджанских композиторов.

Каждый концерт по-своему интересен, как и каждый оркестр, с которым мне довелось сотрудничать

- народный артист Азербайджана.