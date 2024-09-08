"Росатом" под Новый год поставил реактор на третий энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

В соответствии с планом, на АЭС "Аккую" сегодня появился реактор для третьего энергетического блока. Кроме того, на станции в соответствии со строжайшими нормами безопасности размещено радиоактивное топливо, которое будет питать второй блок.

Строящаяся в Турции атомная электростанция "Аккую" переходит в 2025 год с установленным на третьем энергоблоке реактором – о завершении монтажных работ сегодня отчиталась "Аккую Нуклеар", дочерняя компания "Росатома".

После установки реактора качество работ было тщательно проверено независимыми инспекторами, турецкими ядерщиками и представителями "Росатома".

"Монтаж корпуса реактора проводился с использованием технологии Open top. Она предусматривает подачу оборудования в герметичную зону через открытый верх цилиндрической части здания реактора"

– "Аккую Нуклеар"

Также сотрудники компании привезли российское топливо для второго блока АЭС. В "Росатоме" подчеркнули, что оно было доставлено на станцию и содержится в топливохранилище в соответствии со строжайшими нормами безопасности.

По оценке гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких, весь 2024 год работы по возведению АЭС "Аккую" велись не менее активно, чем в предыдущие годы, и соответствуют общему плану строительства станции.