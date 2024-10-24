Лавров: АЭС "Аккую" – успешный пример сотрудничества России и Турции

Сергей Лавров заявил, что от участия России в строительства АЭС "Синоп" в Турции выиграют обе стороны. Он рассказал об успешных примерах сотрудничества.

Если удастся согласовать параметры участия России в возведении в Турции атомной электростанции "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что турецкое руководство должно принять решение о том, как, на какой основе и при чьем содействии будет реализован проект строительства станции.

Глава ведомства подчеркнул, что у России и Турции есть успешный опыт сотрудничества в этом направлении. В качестве примера Лавров привел строительство АЭС "Аккую".

Помимо этого, министр заявил, что Штаты пытаются помешать торговле Москвы и Анкары. Он добавил, что перспективы взаимодействия зависят от принятия взаимоприемлемых решений.