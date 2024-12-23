Губернатор Санкт-Петербурга выразил Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с авиакатастрофой

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, направил президенту Азербайджана письмо, в котором выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL над Актау.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, в результате которой потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", направлявшийся из Баку в Грозный.

От имени жителей Петербурга он выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

"Душевных сил им, мужества и стойкости чтобы пережить тяжесть невосполнимой утраты"

– Александр Беглов

Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен в результате трагедии.

"В эти тяжелые дни слова сочувствия и поддержки дружественному азербайджанскому народу"

– Александр Беглов

Напомним, самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" совершал рейс Баку-Грозный. Он потерпел крушение неподалеку от Актау (Казахстан). На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что в результате погибли 38 человек, в том числе оба пилота и бортпроводница. Сегодня Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и Хокума Алиева посмертно получили звание "Национальный герой Азербайджана".