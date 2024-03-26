Россия дала нелегалам срок до 1 мая

Иностранным мигрантам, работающим в России нелегально, придется поторопиться: после Нового года у них останется лишь 4 месяца, чтобы узаконить свое пребывание в стране, говорится в указе президента РФ, подписанном сегодня.

Всем иностранцам, которые трудятся в России нелегально, предоставлен срок до 30 апреля, чтобы узаконить свое пребывание в стране – в противном случае им придется самим выехать из РФ, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, который сегодня был опубликован на портале правовой информации.

"Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, ...сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом... "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящим Указом"

- указ президента РФ

Новая норма немного лояльнее к тем из нелегалов, кто заключил контракт о военной службе в Вооруженных силах РФ – в принудительном порядке депортировать их из страны не будут, а вот проверки законности нахождения в России иностранцев и лиц без гражданства заработают уже с 5 февраля 2025 года, сразу после вступления в силу соответствующих положений законодательства, передает РИА Новости.

Как гласят новые нормы федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года тех из них, у кого нет законных оснований находиться в России, будут высылать – они станут фигурантами нового реестра контролируемых лиц. При этом на время выяснения правомерности их нахождения в стране в отношении иностранцев будут применяться ограничения.

Еще одно новшество, которое станет неожиданностью для иностранцев, которые надеются осесть в России за счет брачных уз - в августе 2024 года внесли изменения в Семейный кодекс и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым запрещено заключение брака между гражданами, один из которых внесен в реестр контролируемых лиц – новшества тоже заработают с февраля наступающего 2025 года.

Напомним, за последний год в России выросло число легальных трудовых мигрантов – только за 9 месяцев текущего 2024 года их стало на 41% больше, а общее число превысило 120 тысяч человек. Растет и число иностранных высококвалифицированных специалистов, которые предпочли работать в России – в стране за 9 месяцев 2024 года было выдано 34,9 тыс документов для таких профессионалов из тех стран, с которыми у РФ действует визовый режим.