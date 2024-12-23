Правила пребывания россиян изменились в Азербайджане

Власти Азербайджана ввели новые правила для граждан России, которые временно пребывают в АР, не имея при этом визы. Решение подписал азербайджанский премьер-министр.

С нового года уменьшен срок временного пребывания россиян в Азербайджане, говорится в решении, подписанном азербайджанским премьер-министром Али Асадовым.

Действие документа распространяется на граждан РФ, которые приехали в Азербайджан без визы. Кроме того, под его действие подпадут люди без гражданства, постоянно проживающие на территории России. Они больше не смогут временно пребывать в Азербайджане дольше, чем 90 дней в календарном году.

Новые правила начнут действовать первого января.