Тысячи пострадавших от мазута птиц спасли в Анапе

Специалисты и добровольцы спасли свыше 1,4 тыс птиц в Анапе с начала работ по борьбе с последствиями экологической катастрофы. Большую часть из них направили в соседние города и регионы.

В Анапе спасли свыше 1,4 тыс птиц, испачканных в мазуте, с дня начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Их них 1,2 тыс пернатых были переданы в центры Ставропольского края, Краснодара и Темрюкского района, рассказали в кубанском оперштабе.

«В настоящее время в Анапе спасена 1471 птица, 1241 направлена на реабилитацию. Пернатых принимают центр "Пеликан" в Ставропольском крае, краснодарский "Сафари-Парк" и зоопарк "Лукоморье" в Темрюкском районе»

- оперштаб Краснодарского края

В Анапе также развернули собственный центр приема пострадавших птиц. Он располагается в хуторе Усатова Балка и называется «Аристей». Там работают добровольцы со всей России – Москвы, Сочи, Нижнего Новгорода и других городов страны. На данный момент они спасли около 400 пернатых.