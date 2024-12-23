Тысячи пострадавших от мазута птиц спасли в Анапе

В Анапе спасли свыше 1,4 тыс птиц, испачканных в мазуте, с дня начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Их них 1,2 тыс пернатых были переданы в центры Ставропольского края, Краснодара и Темрюкского района, рассказали в кубанском оперштабе.
«В настоящее время в Анапе спасена 1471 птица, 1241 направлена на реабилитацию. Пернатых принимают центр "Пеликан" в Ставропольском крае, краснодарский "Сафари-Парк" и зоопарк "Лукоморье" в Темрюкском районе»
- оперштаб Краснодарского края
В Анапе также развернули собственный центр приема пострадавших птиц. Он располагается в хуторе Усатова Балка и называется «Аристей». Там работают добровольцы со всей России – Москвы, Сочи, Нижнего Новгорода и других городов страны. На данный момент они спасли около 400 пернатых.