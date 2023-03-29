У Евросоюза остался только "Турецкий поток"

Украина дополнительно отрезала Евросоюз от российского газа, отказавшись от продления контракта на газовый транзит. Теперь у ЕС есть лишь "Турецкий поток".

С 8 утра по московскому времени Европа не получает российский газ по украинскому транзиту. Ожидавшееся в связи с истечением российско-украинского контракта событие зафиксировали газотранспортные компании Евросоюза. Сейчас у "Газпрома" нет ни технической возможности, ни права прокачивать газ европейским потребителям этим путем.

Таким образом, теперь российский газ поставляется в Европу исключительно по одной нитке "Турецкого потока". Россия пока не увеличивает поставки по этому трубопроводу для компенсации выпавших поставок через Украину – газ прокачивается в Болгарию, Венгрию, Сербию и Румынию в обычных объемах.

В связи с прекращением украинского транзита обнулились поставки российского газа в Словакию и Чехию. Не идет газ и в Молдову. Падают объемы прокачки газа из РФ в Австрию и Италию.

У Европы, если она не добьется согласия Украины на возобновление транзита, остаются три варианта хотя бы частичного восстановления поставок газа из России: наращивание прокачки по "Турецкому потоку" (в которых может быть задействован также российско-турецкий "Голубой поток"), возобновление работы трубопровода "Ямал-Европа" через Польшу и запуск уцелевшей ветки "Северного потока-2".