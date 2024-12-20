В каком состоянии находятся пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане?

Состояние большинства пострадавших при авиакатастрофе под Актау удовлетворительное. Крушение самолета AZAL произошло 25 декабря.

Заместитель главного врача больницы Yeni Klinika в Баку Эльдар Ахмедов рассказал, в каком состоянии находятся граждане, пострадавшие при авиакатастрофе в Казахстане.

Медик напомнил, что 14 пациентов были привезены в клинику 26 декабря, для них подготовили бригады врачей-хирургов, орто-травматологов, а также нейрохирургов.

Врач подчеркнул, что пострадавших поместили в соответствующие отделения, их лечение продолжается в стационарных условиях, один из них находится в реанимации.

Ахмедов отметил, что один человек находится в тяжелом состоянии, а остальные – в удовлетворительном. У пострадавших диагностированы тупые травмы, царапины на теле, переломы.

Замглавного врача добавил, что у одного из пациентов клиники выявлен открытый перелом голени, его готовят к операции, которая, скорее всего, состоится 28 декабря.

Напомним, самолет "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря потерпел крушение в казахстанском Актау. Лайнер летел из Баку в Грозный, на борту находились 67 человек.