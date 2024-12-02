Вестник Кавказа

Три курортные зоны КЧР введут турналог с 2025 года

Три курортные зоны КЧР введут турналог с 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турналог появится в КЧР с первого дня наступающего года. Он коснется трех районов республики, где расположены самые популярные курорты.

С 1 января 2025 года курортные зоны Карачаево-Черкесии собираются присоединиться к другим регионам России и ввести турналог, рассказали в республиканском Минтуризме.

«Он вводится на территории курортных зон Карачаевского городского округа, Зеленчукского, Малокарачаевского и Урупского районов»

- Минтуризма КЧР

Турналог будет начисляться за все оказанные услуги в отелях: не ниже 100 рублей, но не выше 1%. В будущем его размер увеличится до 5%. От оплаты налога будут освобожден ряд российских граждан.

Средства, полученные от турналога, пойдут на развитие инфраструктуры и туризма в КЧР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Фигурантом дела о фальсификации доказательств стал экс-глава отделения МВД в Карачаево-Черкесии

Фигурантом дела о фальсификации доказательств стал экс-глава отделения МВД в Карачаево-Черкесии

На «Архызе» появится первый в России горный отель all inclusive

На «Архызе» появится первый в России горный отель all inclusive

Экстренное предупреждение из-за лавин объявили в Карачаево-Черкесии

Экстренное предупреждение из-за лавин объявили в Карачаево-Черкесии

Кабмин РФ запретил майнинг

Кабмин РФ запретил майнинг

На &quot;Архызе&quot; смогут отдохнуть дети с нарушением здоровья

На "Архызе" смогут отдохнуть дети с нарушением здоровья

Пожар в КЧР унес жизни мужчины и женщины

Пожар в КЧР унес жизни мужчины и женщины

Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест

Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест

Злостными неплательщиками за электроэнергию в КЧР оказались коммунальщики

Злостными неплательщиками за электроэнергию в КЧР оказались коммунальщики

Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Восемь сел остались без газа в КЧР

Восемь сел остались без газа в КЧР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы