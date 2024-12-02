Три курортные зоны КЧР введут турналог с 2025 года

Турналог появится в КЧР с первого дня наступающего года. Он коснется трех районов республики, где расположены самые популярные курорты.

С 1 января 2025 года курортные зоны Карачаево-Черкесии собираются присоединиться к другим регионам России и ввести турналог, рассказали в республиканском Минтуризме.

«Он вводится на территории курортных зон Карачаевского городского округа, Зеленчукского, Малокарачаевского и Урупского районов»

- Минтуризма КЧР

Турналог будет начисляться за все оказанные услуги в отелях: не ниже 100 рублей, но не выше 1%. В будущем его размер увеличится до 5%. От оплаты налога будут освобожден ряд российских граждан.

Средства, полученные от турналога, пойдут на развитие инфраструктуры и туризма в КЧР.