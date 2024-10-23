Вестник Кавказа

В КЧР начали снос гостиницы "Аманауз"

В КЧР начали снос гостиницы "Аманауз"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брутальная жемчужина недостроев страны – гостиница "Аманауз" – уходит в прошлое: здание начали сносить. На месте уникального архитектурного эксперимента должны построить отель.

В Карачаево-Черкесии начались работы по демонтажу гостиницы "Аманауз" – одного из самых ярких недостроев региона и страны. 

Здание недостроенной гостиницы расположено в поселке Домбай. После сноса здесь планируется возвести пятизвездочный отель, передает РИА "Карачаево-Черкесия". 

Отметим, что фотографии футуристичного здания гостиницы "Аманауз" ранее широко разошлись в интернет-сообществах, связанных с архитектурой. Построенное в стиле советского модернизма здание гостиницы имеет особую планировку номеров, которые представляют собой некое подобие капсул с окнами, выходящими наружу под углом в 45 градусов. Здание почти было готово, но так никогда и не открылось, простояв без эксплуатации более 40 лет.

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