В КЧР начали снос гостиницы "Аманауз"

Брутальная жемчужина недостроев страны – гостиница "Аманауз" – уходит в прошлое: здание начали сносить. На месте уникального архитектурного эксперимента должны построить отель.
В Карачаево-Черкесии начались работы по демонтажу гостиницы "Аманауз" – одного из самых ярких недостроев региона и страны.
Здание недостроенной гостиницы расположено в поселке Домбай. После сноса здесь планируется возвести пятизвездочный отель, передает РИА "Карачаево-Черкесия".
Отметим, что фотографии футуристичного здания гостиницы "Аманауз" ранее широко разошлись в интернет-сообществах, связанных с архитектурой. Построенное в стиле советского модернизма здание гостиницы имеет особую планировку номеров, которые представляют собой некое подобие капсул с окнами, выходящими наружу под углом в 45 градусов. Здание почти было готово, но так никогда и не открылось, простояв без эксплуатации более 40 лет.