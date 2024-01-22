Путин разрешил исключить "Талибан" из списка запрещенных

Президент России подписал закон, позволяющий исключить "Талибан" (запрещена в РФ) из списка запрещенных. Изменения будут внесены в список террористических организаций.

Российский лидер Владимир Путин подписал документ, который позволяет исключить движение "Талибан" (запрещена в РФ) из списка запрещенных в стране организаций.

Подписанный закон опубликован на официальном сайте правовой информации. В настоящее время данная организация признана террористической и запрещена на территории страны.

В документе сказано, что деятельность "Талибана" может быть временно разрешена по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора.

При этом в законе говорится, что это может произойти только в том случае, если организация прекратила осуществление террористической деятельности.

В настоящее время в России нет механизма, который допускает приостановление запрета деятельности такой организации. Одобренный закон призван устранить пробел.

Подчеркивается, что после вступления судебного решения в законную силу сопутствующие изменения будут внесены в список запрещенных террористических организаций.