Вестник Кавказа

Почему Евросоюз давит на Грузию? Ответ мэра Тбилиси

Почему Евросоюз давит на Грузию? Ответ мэра Тбилиси
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
В Тбилиси заявили, что ЕС давит на Грузию из-за отказа выполнять их указания. Там подчеркнули, что «Грузинская мечта» отказалась от ослабления страны.

Тбилисский мэр Каха Каладзе раскрыл причину давления Евросоюза на Грузию. Он заявил, что это связано с отказом выполнять указания ЕС, которые разрушили бы страну.

Глава города сказал, что у внешних сил интерес к Грузии проснулся после начала конфликта на территории Украины. Политик добавил, что Грузию хотели использовать в качестве полигона.

Каладзе подчеркнул, что «Грузинская мечта» стала для сил неприемлемой, потому что правящая партия отказывалась от ослабления страны и от выполнения указаний.

Мэр столицы отметил, что Грузия оказалась под серьезным давлением. Градоначальник уточнил, что от властей требовали действовать не в интересах страны и грузинского народа.

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