Древний памятник истории нашли в Армении

Археологи нашли древний археологический памятник, предварительно урартского периода в Ширакской области Армении. По мнению археологов, найденное сооружение - храм. Работы могут возобновиться в следующем году

Древний археологический памятник нашли при раскопках в Ширакской области, начавшиеся несколько недель назад. Выяснилось, что найденный храм предварительно относится к урартскому периоду (первому тысячелетию до н. э).

На высоте более 1800 м, где находится крепостной холм Джрадзор, археологи откопали четырехугольное здание из туфа. После поверхностного анализа она посчитали, что это храм урартского периода.

По версии археологов Бена Варданяна и Левона Мкртчяна, в Средневековье здание продолжало иметь культовую функцию – оно стало молельней.

"Это капитальная постройка со скальным фундаментом, толщина стен достигает 2 метров"

- археолог Левон Мкртчян

На данный момент археологические работы еще в процессе. Часть Джрадзора еще не расчищена, но специалисты надеются вернуться туда в 2025 году и продолжить искать урартские культурно-исторические памятники.

Государство Урарту существовало на территории Передней Азии с 9 века до н.э. по 6 век н.э. Наиболее часто встречающиеся архитектурные сооружения имеют защитную функцию и располагаются в труднодоступных места – горах, холмах и скалах.