Московские археологи будут проводить раскопки в Дербенте

В Дербент прибыла группа археологов из Москвы. Они встретились с мэром города. Обсуждалась возможность проведения раскопок в крепости "Нарын-Кала".

Группа московских археологов совершила визит в Дербент, где их принял мэр Рустамбек Пирмагомедов, сообщает пресс-служба администрации дагестанского города.

В составе группы были завотделом средневековой археологии Института РАН Владимир Коваль и главный специалист отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Сергей Мокроусов.

В ходе встречи гости и градоначальник обсудили возможность проведения археологических раскопок на крестово-купольном сооружении крепости "Нарын-Кала".

Коваль заявил, что археологические раскопки на территории цитадели могут начаться этим летом. По его словам, интерес вызывает именно крестово-купольное сооружение в крепости.

"Особый интерес вызывает крестово-купольное сооружение в западной части крепости "Нарын-Кала". По которому мнение специалистов неоднозначное".

- Владимир Коваль

Работник института РАН добавил, что Дербент - одним из наиболее увлекательных объектов для археологов на территории страны.