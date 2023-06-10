Московские археологи будут проводить раскопки в Дербенте

Группа московских археологов совершила визит в Дербент, где их принял мэр Рустамбек Пирмагомедов, сообщает пресс-служба администрации дагестанского города.
В составе группы были завотделом средневековой археологии Института РАН Владимир Коваль и главный специалист отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Сергей Мокроусов.
В ходе встречи гости и градоначальник обсудили возможность проведения археологических раскопок на крестово-купольном сооружении крепости "Нарын-Кала".
Коваль заявил, что археологические раскопки на территории цитадели могут начаться этим летом. По его словам, интерес вызывает именно крестово-купольное сооружение в крепости.
"Особый интерес вызывает крестово-купольное сооружение в западной части крепости "Нарын-Кала". По которому мнение специалистов неоднозначное".
- Владимир Коваль
Работник института РАН добавил, что Дербент - одним из наиболее увлекательных объектов для археологов на территории страны.