Раскопки в Славянском районе Кубани принесли удивительные находки

В Славянском районе на Кубани в ходе строительства новой автодороги нашли более 20 тыс древних предметов, - сообщает сайт администрации Краснодарского края.
Раскопки, проведенные на объекте археологического наследия, позволили найти меотское поселение VI-V веков до нашей эры и три могильника. Само поселение было небольшим производственным центром, о чем говорят найденные в нем обжигательный горн и хозяйственные ямы, говорится в сообщении.
Меотами называли население, проживавшие возле "Меотийского болота" (ныне Азовское море). Оно исчезло в III веке до нашей эры.
"Их появление связано с колонизацией греками Таманского полуострова и развитием торговли"
–пресс-служба администрации Кубани
В грунтовом могильнике племен позднемеотской культуры, созданном спустя 200 лет после исчезновения поселения, археологи нашли захоронение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием, прототипом которого стало оружие армии древнего Китая, которое меотские мастера ковали для продажи.