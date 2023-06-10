Раскопки в Славянском районе Кубани принесли удивительные находки

Опубликовано: 12:48, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Раскопки, проведенные в ходе строительства новой автодороги от Красноармейского до Темрюкского районов Кубани, позволили археологам извлечь из земли более 20 тыс предметов VI-V веков до нашей эры, принадлежащих меотской культуре.

В Славянском районе на Кубани в ходе строительства новой автодороги нашли более 20 тыс древних предметов, - сообщает сайт администрации Краснодарского края.

Раскопки, проведенные на объекте археологического наследия, позволили найти меотское поселение VI-V веков до нашей эры и три могильника. Само поселение было небольшим производственным центром, о чем говорят найденные в нем обжигательный горн и хозяйственные ямы, говорится в сообщении.

Меотами называли население, проживавшие возле "Меотийского болота" (ныне Азовское море). Оно исчезло в III веке до нашей эры.

"Их появление связано с колонизацией греками Таманского полуострова и развитием торговли"

–пресс-служба администрации Кубани

В грунтовом могильнике племен позднемеотской культуры, созданном спустя 200 лет после исчезновения поселения, археологи нашли захоронение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием, прототипом которого стало оружие армии древнего Китая, которое меотские мастера ковали для продажи.