ФИФА рассмотрит вопрос с отстранением Израиля от международных турниров

Израилю могут в скором времени запретить участвовать в турнирах под эгидой ФИФА. Рассмотрением данного вопроса займется совет международной организации.

Израильские футбольные клубы и сборные могут отстранить от турниров, проводимых под эгидой ФИФА. Данный вопрос может быть рассмотрен на завтрашнем заседании совета организации, пишет агентство Reuters.

Адвокат Макс дю Плесси Доклад подготовил в соавторстве с Сарой Пудифин-Джонс доклад о действиях Израиля в секторе Газа. В материале содержатся обвинения в адрес еврейского государства за нарушения прав человека и дискриминацию по национальному признаку. Авторы подчеркивают, что израильское руководство подрывает своими действиями ключевые цели и идеи организации.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в октябре прошлого года после атаки, совершенной ХАМАС на южные регионы Израиля. В результате этого нападения были убиты 1,2 тыс человек.