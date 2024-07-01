Самолеты свяжут Баку и Душанбе осенью

Новые международный рейс запускает в сентябре авиаперевозчик Azerbaijan Airlines. Самолеты будут летать между Баку и Душанбе, билеты уже в продаже.

Компания AZAL запускает новый рейс, стартовала продажа билетов.

С 17 сентября перевозчик начнет выполнять рейсы из Баку в Душанбе, самолеты будут летать между столицами Азербайджана и Таджикистана по вторникам и пятницам.

Приобрести авиабилет на перелет по новому направлению можно на официальном сайте «Азербайджанских Авиалиний», в мобильном приложении и в офлайн-кассах партнеров.