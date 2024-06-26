В расписании AZAL появились авиарейсы из Баку в Физули

Госконцерн AZAL, национальный авиаперевозчик Азербайджана, начал продажи билетов в новый аэропорт Физули в Карабахе – авиалайнеры компании начинают регулярные рейсы 17 июля.

На официальном сайте национального авиаперевозчика Азербайджана – государственного концерна AZAL – появились в продаже авиабилеты по маршруту Баку-Физули-Баку, сообщили в ЗАО Azerbaijan Airlines.

Полеты стартуют 17 июля и будут выполняться в Международный аэропорт в Физули два раза в неделю – по средам и субботам, из терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев, передает Trend.

Пока на их приобретение имеется ряд ограничений – билеты доступны только гражданам Азербайджана, поскольку для въезда в Карабах требуется специальное разрешение.

"В связи с тем, что для приобретения авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку требуется специальное разрешение, проверяемое через соответствующую систему, первоначально их можно будет приобрести только онлайн. Вскоре этот процесс станет доступен и в мобильном приложении авиакомпании"

- Azerbaijan Airlines

Еще одно ограничение - авиабилеты можно приобрести только туда и обратно, и исключительно по маршруту Баку-Физули-Баку.

Стоимость авиабилета составляет 78 манатов в одну сторону, по нему можно перевезти до 10 кг ручной клади и 23 кг багажа, добавили в пресс-службе госконцерна.