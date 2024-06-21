В Карабах до конца года вернется свыше 400 азербайджанских семей

Возвращение жителей в Карабах продолжается в Азербайджане. До конца 2024 года в родные города и села вернутся сотни азербайджанских семей.

О планах по возвращению в родные места бывших вынужденных переселенцев рассказали спецпредставители президента Азербайджана на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе" сегодня.

"Сегодня мы стоим на пороге великих перемен и восстановления наших исторических земель. Карабах, после долгих лет оккупации, вновь становится частью нашего общего дома. Мы видим, как Физули, Агдам и многие другие районы постепенно возвращаются к жизни. Люди возвращаются в свои дома, начинается строительство школ и других общественных объектов"

– спецпредставитель президента АР в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов

По его словам, до конца года в Ходжавенд сможет переехать 53 семьи.

Кроме того, есть планы по возвращению 228 семей в город Ходжалы, Кяркиджахан, село Малыбейли, село Умудлу Агдеринского района, об этом поведал спецпредставитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

В сентябре и октябре 2024 года 190 семей переедет в поселок Суговушан Агдеринского района, поделился он.

"В последующие годы это число будет многократно увеличиваться. Уже переселены 20 семей в село Талыш Агдеринского района. Заселение освобожденных территорий осуществляется ускоренными темпами"

– Эльчин Юсубов