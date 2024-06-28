Вестник Кавказа

Жители Лачина продолжают возвращаться домой

Жители Лачина продолжают возвращаться домой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в Лачин. Дома их ждут отдельные квартиры и динамично развивающаяся инфраструктура.

В Азербайджане провожается реализация программы возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные города в Карабахе.  Так, этим утром из Баку выехала очередная группа жителей Лачина всего 21 семья.

Отныне в городе будет жить на 65 человек больше.

Сейчас там проживете 534 семей, или 1 971 человек. Им предоставлено отдельное жилье. Город активно развиваются: строятся новые дома, восстанавливается городская инфраструктура, появляются новые рабочие места.

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