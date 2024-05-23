Продолжается возвращение жителей в родной Лачин

В пятницу в Лачин вернутся 68 человек. Дома их ждут отдельные квартиры и разувающаяся городская инфраструктура. В настоящее время в Лачине проживает 1906 человек.

В Азербайджане продолжается реализация программы по возвращению в родные города и населенные пункты жителей Карабаха.

Так, утром 31 мая в Лачин выехала очередная группа уже бывших вынужденных переселенцев. Всего два десятка семей или 68 человек. Таким образом, в настоящее время в городе проживает 513 семей иди 1906 человек. Им предоставлены отдельные квартиры. Также в город активно строится, но уже есть все необходимое для жизни.

"Сегодня для нас заканчиваются годы скитаний. Уверена, что впереди нас ждут радостные дни, ведь мы возвращаемся домой"

– жительница Лачина Рейхан Гейдарова