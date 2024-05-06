В Лачин в Азербайджане вернутся 12000 человек к 2027 году

В освобожденный и восстановленный азербайджанский город Лачин до конца 2026 года вернутся 12 тыс человек. Азербайджан реализует проект «Большое возвращение» на территориях, освобожденных от многолетней армянской оккупации.

В Лачин к концу 2026 года смогут вернуться 12 тыс бывших вынужденных переселенцев, об этом рассказал спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов.

Территории перед возвращением жителей разминируются, обновляется инфраструктура, строятся дома.

"Во многих местах Лачина закопаны противотанковые и противопехотные мины, которые привели к гибели мирных жителей. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию продолжает работы по разминированию в Лачине и на прилегающих территориях"

– Мамедов

На данный момент в городе заново отстроено более 700 домов и жилых комплексов, отметил он, выступая на церемонии презентации, проходящей в связи с COP29 в рамках "Лачинского диалога по климатической деятельности".

"Мы гордимся тем, что Лачин стал одним из красивейших городов Азербайджана"

– Мамедов

На данный момент в Лачинском районе проживает почти 2,8 тыс человек, семьи переселенцев вернулись в три населенных пункта, вскоре число жителей увеличится.

"В городе Лачин, в селах Забух и Сус за короткий период времени созданы все условия для бывших вынужденных переселенцев. Мы думаем вернуть 12 тысяч человек в свои дома к концу 2026 года"

– Мамедов