Из Лачина начали ходить рейсовые автобусы

Сегодня в Лачинском районе на маршрут вышли первые рейсовые автобусы – они будут ходить по маршрутам Лачин - село Забух и Лачин - село Гарыкаха - агропромышленный парк "Зерти", рассказал в эксклюзивном интервью официальный представитель специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Гусейн Гулиев.
"Автобусы будут выпускаться на линию ежедневно. Протяженность пути составляет около 40 километров"
- Гусейн Гулиев
Пока четкий график движения автобусов не определен - он будет формироваться в зависимости от запросов населения, передает АЗЕРТАДЖ.
В скором будущем в Лачинском районе, который уже объявлен зоной "зеленой" энергетики, заработает и электротранспорт, добавил Гулиев.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в скором времени в Лачине начнет свою работу общественный городской транспорт – в ближайшее время там возобновится работа маршрутных городских автобусов, а для того, чтобы вернувшиеся жители были обеспечены работой, в Лачинском районе возведен агропромышленный парк, в котором будут работать 46 предприятий.