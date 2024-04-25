Из Лачина начали ходить рейсовые автобусы

В освобожденном от армянской оккупации Лачине заработал общественный транспорт – этого требует постоянно растущее население города и окружающих сел, к тому же транспорт будет ходить в агропромышленный парк района, где работают его жители.

Сегодня в Лачинском районе на маршрут вышли первые рейсовые автобусы – они будут ходить по маршрутам Лачин - село Забух и Лачин - село Гарыкаха - агропромышленный парк "Зерти", рассказал в эксклюзивном интервью официальный представитель специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Гусейн Гулиев.

"Автобусы будут выпускаться на линию ежедневно. Протяженность пути составляет около 40 километров"

- Гусейн Гулиев

Пока четкий график движения автобусов не определен - он будет формироваться в зависимости от запросов населения, передает АЗЕРТАДЖ.

В скором будущем в Лачинском районе, который уже объявлен зоной "зеленой" энергетики, заработает и электротранспорт, добавил Гулиев.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в скором времени в Лачине начнет свою работу общественный городской транспорт – в ближайшее время там возобновится работа маршрутных городских автобусов, а для того, чтобы вернувшиеся жители были обеспечены работой, в Лачинском районе возведен агропромышленный парк, в котором будут работать 46 предприятий.