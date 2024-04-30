В Лачин и Забух продолжают возвращаться жители

Группа бывших вынужденных переселенцев сегодня отправилась в Лачин и Забух. Всего на этом этапе будут переселены 23 семьи.

Лачин и Забух вновь встречают бывших вынужденных переселенцев. Сегодня очередная группа беженцев приехала в свои новые дома.

Отмечается, что в Лачин вернулись 65 человек, это 21 семья, в Забух - 4 человека или 2 семьи.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность главе Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой за поддержку и возможность вернуться в свои дома.

Всего в Лачине на данный момент проживает 1838 бывших вынужденных переселенцев, в Забухе – 823 человека.