Лачин может стать культурной столицей СНГ

Город Лачин, расположенный в Восточном Зангезуре, может получить статус культурной столицы СНГ. Вопрос поднял на заседании СМИД СНГ Джейхун Байрамов.

Звание культурной столицы СНГ может перейти к азербайджанскому Лачину. Эту тему среди прочих затронул на заседании Совета глав МИД стран СНГ азербайджанский министр Джейхун Байрамов.

Мероприятие проводится в Минске.

Выступая на заседании, дипломат поведал коллегам о позиции Азербайджана относительно текущей ситуации и дальнейших перспектив сотрудничества в рамках содружества. Байрамов коснулся как торгово-экономического взаимодействия, так и диалога в культурно-гуманитарной области.

Министр также рассказал о том, как Азербайджан готовится к COP29. Он сообщил и о подготовке к Играм СНГ-2025, которые примет Гянджа.

Кроме того, участникам совещания была предоставлена информация по заявке на получением Лачином статуса культурной столицы СНГ.