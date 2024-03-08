Вестник Кавказа

Лачин может стать культурной столицей СНГ

Лачин может стать культурной столицей СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город Лачин, расположенный в Восточном Зангезуре, может получить статус культурной столицы СНГ. Вопрос поднял на заседании СМИД СНГ Джейхун Байрамов.

Звание культурной столицы СНГ может перейти к азербайджанскому Лачину. Эту тему среди прочих затронул на заседании Совета глав МИД стран СНГ азербайджанский министр Джейхун Байрамов.

Мероприятие проводится в Минске.

Выступая на заседании, дипломат поведал коллегам о позиции Азербайджана относительно текущей ситуации и дальнейших перспектив сотрудничества в рамках содружества. Байрамов коснулся как торгово-экономического взаимодействия, так и диалога в культурно-гуманитарной области.

Министр также рассказал о том, как Азербайджан готовится к COP29. Он сообщил и о подготовке к Играм СНГ-2025, которые примет Гянджа.

Кроме того, участникам совещания была предоставлена информация по заявке на получением Лачином статуса культурной столицы СНГ.

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