Первая свадьба за 32 года сыграна в Лачинском районе

Радостное событие состоялось в Лачинском районе. В селе Забух, впервые более чем за 30 лет, прошла свадьба. В торжестве приняли участие все жители села.

Жители села Забух впервые за несколько десятилетний сыграли свадьбу.

Свадебное торжество было отмечено в Лачинском районе впервые за 32 года, передает Trend. Жених и невеста – оба жители Забуха – Нурлан Ализаде и Гульнар Джафарова.

На их свадьбу пришли все родственники и жители села. В церемонии и празднестве участвовал спецпредставитель президента АР в Лачинском районе Масим Мамедов. Кроме него, присутствовали и другие чиновники.

Свадебную церемонию предварило исполнение гимна Азербайджана. Затем была объявлена минута молчания. Молодежены и гости почтили память шехидов. Далее гости благословили Нурлана и Гульнар.

Напомним, что в селе Забух на постоянной основе живут 211 семей (более 800 человек). Для них были построены новые дома со всеми условиями.

В декабре прошлого года в Забухе заработала полная средняя школа. В августе 2023 года стартовал первый этап возвращения в Забух семей бывших вынужденных переселенцев. Сначала в село вернулись 20 семей, то есть почти 90 человек.