Возвращение жителей в Лачин и Забух продолжается

В Азербайджане продолжается программа по возвращению в родные места бывших вынужденных переселенцев. В среду из Баку в Лачин и Забух вернутся 24 семьи.

В освобожденные и восстановленные населенные пункты Азербайджана возвращаются спустя 30 лет жители.

Утром 28 февраля из Гарадагского района Баку отправилась автоколонна в Лачинский район: 20 семей переезжают в город Лачин, это 78 человек; 4 семьи - в село Забух, 11 человек.

Население Лачина сегодня достигнет 1705 человек, это 451 семья, население села Забух - 808 человек, 211 семей.