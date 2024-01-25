Из Лачина будут ходить рейсовые автобусы

В скором времени освобожденный от армянской оккупации карабахский город Лачин, входящий в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, станет транспортным хабом для местных автобусных маршрутов.

В местные села из Лачина будут ходить автобусы – в Минтрансе уже началась работа по организации таких пассажирских перевозок, сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Пока в ведомстве рассматривается создание автобусных маршрутов по трем направлениям, которые были выдвинуты на конкурс – это рейсы в село Забух, село Зерти и село Гарыкаха. Ожидается, что они будут запущены в ближайшее время, передает Trend.

Однако только ими общественный транспорт в регионе не ограничится – в Минтрансе страны уже прорабатывается транспортное автобусное сообщение на других освобожденных от оккупации территориях – через них тоже будут проходить регулярные автобусные маршруты, заверили в Минтрансе Азербайджана.