Баку отстраивает дороги Восточного Зангезура

Дорожники Азербайджана сообщили о том, что автотрасса Худаферин-Губадлы-Лачин закончена на 50%. Планируется, что автодорога будет введена эксплуатацию в конце 2024 года.

Возведение дороги Худаферин-Губадлы-Лачин наполовину закончено. Об этом говорилось во время слушаний по обсуждению документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Документация была составлена по проектам строительства новых альтернативных автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачин, а также альтернативной дороги без въезда в Лачин.

Также отмечается, что завершение строительства запланировано на 2024 год.

В ходе совещания было отмечено, что при проектировании дороги под строительство попало несколько кладбищ. В настоящее время с согласия родных и при содействии профильных госорганов могилы перенесены на близлежащее кладбище.