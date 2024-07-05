Назрановскую крепость возродят в Ингушетии

Назрановскую крепость будут возрождать в Ингушетии. Это важно, так как объект несет не только историческую ценность, но и обладает культурным и образовательным потенциалом.

Ингушетия получит более 60 млн рублей, которые будут направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления местной достопримечательности – Назрановской крепости.

Особенностью проекта крепости является использование документов и чертежей 1817 года. Это позволяет максимально приблизить восстановленное сооружение к оригиналу и сохранить его историческую достоверность.

«Сейчас приступили к проектированию крепости Назрань, то есть, чтобы полностью всю крепость Назрань восстановить. Я абсолютно убежден, что, не изучив детально и последовательно историческую, архитектурную ценность этого объекта, приступать к нему нельзя. Он стоит огромных затрат, только проектно-сметная документация будет стоить более 60 миллионов рублей. Но он стоит этого»

– предприниматель и меценат, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев

По его словам, исторические сооружения, такие как Назрановская крепость, несут в себе не только историческую ценность, но и обладают культурным и образовательным потенциалом. Восстановление таких памятников позволяет сохранить материальные следы прошлого и создать площадку для изучения истории региона, привлечения туристов и развития культурного туризма.