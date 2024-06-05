Вестник Кавказа

Россельхознадзор разъяснил позицию по армянским томатам и яблокам

Россельхознадзор разъяснил позицию по армянским томатам и яблокам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россельхознадзор не возражает против поставок сельскохозяйственной продукции из Армении, но не допустит на рынки страны такой продукции от предприятий, неоднократно нарушавших фитосанитарные требования.

Россельхознадзор ответил на запрос Армении о якобы запрете поставок продукции аграриев страны: в надзорном ведомстве лишь попросили приостановить поставки томатов и яблок от ряда поставщиков-нарушителей, говорится в его ответе.

"Россельхознадзор не вводил никаких ограничений, а выразил обеспокоенность систематически выявляемыми фактами и попросил до завершения расследования причин приостановить поставки на российский рынок товаров от поставщиков, допустивших неоднократные нарушения"

- Россельхознадзор

Ранее Россельхознадзор своим письмом от 4 июля указал, что в армянских томатах и яблоках, ввозимых в Россию, обнаружено 8 случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов, в связи с чем ввоз этой продукции для 16 компаний был временно приостановлен. Скриншот этого письма тут же распространили армянские СМИ, передает Sputnik Армения

В Россельхознадзоре уточнили, что ранее уже не раз направляли армянским коллегам информацию о таких несоответствиях, российское надзорное ведомство постоянно контактирует с армянскими коллегами по этому вопросу.

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