Молочные продукты из Армении: Ереван добивается отмены запрета в России

Армянское руководство продолжает работать над полным возвращением молочной продукции из Армении в Россию. О прогрессе рассказал глава Минэкономики РА.

Ереван не оставляет попыток добиться полной отмены ограничений на поставки армянских молочных продуктов в Россию, соответствующие контакты с Москвой продолжаются.

Такое заявление сделал глава Минэкономики Геворг Папоян.

Министр напомнил, что недавно российская сторона дала добро на поставки "молочки" от четырех армянских производителей. Позже разрешение было получено еще для пяти предприятий. На данный момент представители сторон участвуют в переговорах об отмене запрета для абсолютно всех производителей.

"В то же время нашим заводам необходимо провести определенную работу по улучшению санитарных и других стандартов"

– Папоян

Напомним, Россия запретила поставки молочных продуктов со всех предприятий Армении весной прошлого года. Тогда оказалось, что несколько армянских предприятий использовали сырье из Ирана.