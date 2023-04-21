Россия отказывается от молочной продукции из Кыргызстана

Опубликовано: 9:45, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С сегодняшнего дня поставки молочных продуктов в Россию из Кыргызстана остановлены. Решение принято Россельхознадзором в связи с отсутствием необходимого контроля качества на киргизских предприятиях.

В Россию запретили ввозить любые молочные продукты из Кыргызстана. Запрет введен с сегодняшнего дня Россельхознадзором.

Инспекция, проведенная надзорным ведомством с 10 по 16 апреля в Кыргызстане, показала, что в республике не осуществляется надлежащий госмониторинг, нет необходимого контроля качества и безопасности животноводческих товаров.

«Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС»,

– сообщает Россельхознадзор.

Кроме того, молоко у поставщиков предприятия-производители принимают без документов, из-за этого установить происхождение сырья невозможно, также продукция хранится без маркировки.

«Вопрос возобновления поставок молочной продукции в Россию будет рассматриваться после проведения Ветеринарной службой Кыргызстана перепроверки всех молокоперерабатывающих предприятий на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС и предоставления в Россельхознадзор соответствующих гарантий, и их последующей инспекции со стороны представителей российского ведомства»

– говорится в сообщении на официальном сайте российского ведомства.