Россия отказывается от молочной продукции из Кыргызстана

В Россию запретили ввозить любые молочные продукты из Кыргызстана. Запрет введен с сегодняшнего дня Россельхознадзором.
Инспекция, проведенная надзорным ведомством с 10 по 16 апреля в Кыргызстане, показала, что в республике не осуществляется надлежащий госмониторинг, нет необходимого контроля качества и безопасности животноводческих товаров.
«Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС»,
– сообщает Россельхознадзор.
Кроме того, молоко у поставщиков предприятия-производители принимают без документов, из-за этого установить происхождение сырья невозможно, также продукция хранится без маркировки.
«Вопрос возобновления поставок молочной продукции в Россию будет рассматриваться после проведения Ветеринарной службой Кыргызстана перепроверки всех молокоперерабатывающих предприятий на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС и предоставления в Россельхознадзор соответствующих гарантий, и их последующей инспекции со стороны представителей российского ведомства»
– говорится в сообщении на официальном сайте российского ведомства.