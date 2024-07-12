Новый термальный комплекс построят в ТЦ Краснодара

Группа компаний «Основа» занялась строительством нового термального комплекса «Термолэнд» в Краснодаре. Он будет состоять из двух зон – открытой и закрытой, где расположатся различные объекты для досуга, развлечения и оздоровления.

Термальный комплекс «Термолэнд» появится в торговом центре «OZ МОЛЛ» около федеральной трассы «Дон» в Краснодаре к концу этого года. Работы уже начались - установили стены и перегородки. Об этом рассказала компания «Основа», которая занимается строительством.

Комплекс «Термоленд» займет площадь около 8,6 тыс кв м. Он планирует стать полноценным городским курортом.

В закрытой его части, которая расположится в самом торговом центре, построят глубокий бассейн с морской водой, 2 детских бассейна, несколько минеральных ванн, кафе, бани и другие объекты для досуга и оздоровления. Площадь их размещения будет составлять около 5,5 тыс кв м.

В открытой зоне оборудуют шезлонги, несколько бассейнов, бани и детскую зону. Она займет около трех тыс кв м.

Одновременно комплекс смогут посетить более 1,5 тыс человек, а в период повышенного спроса, в выходные и праздники, до 3 тыс человек.

Общая сумма вложений в строительство составит более полумиллиарда рублей.