Вытрезвители появятся в Сочи и Краснодаре

Медицинские вытрезвители будут созданы в Сочи и Краснодаре в ближайшее время. Точные сроки их открытия пока не определены. Финансироваться заведения будут из бюджета Кубани.

Важное новшество ждет жителей кубанской столицы Краснодара и города-курорта Сочи – там будут создаваться вытрезвители. Соответствующий законопроект был принят краевым законодательным собранием.

Подробности проекта озвучил глава регионального Минтруда Сергей Гаркуша.

"В первый год на открытие двух специализированных организаций потребуется около 145 млн рублей, далее ежегодно на функционирование двух организаций более 35 млн рублей"

– министр

Гаркуша рассказал, на что ориентировались власти при выборе городов, где появятся вытрезвители. По его словам, предпочтение было отдано населенным пунктам, где живет больше всего человек и где чаще встречаются нетрезвые.

Чиновник уточнил, что заведения будут содержаться на средства, выделяемые из краевого бюджета.

Когда именно планируется открытие вытрезвителей, пока не известно.

Напомним, вопрос создания медвытрезвителей обсуждался весной. Тогда врио главы краевого МВД Сергей Воложинов привел статистику, согласно которой каждое шестое преступление на Кубани устраивают пьяные. Соответственно, власти рассчитывают, что работа вытрезвителей поможет исправить эту статистику.