Пеший туризм в Сочи станет безопаснее благодаря табличкам

Таблички с номерами спасателей начали появляться в районе пеших троп в Сочи. Благодаря им спасателям будет проще находить потерявшихся туристов. Уже установили 4 такие таблички.

В туристических местах Сочи начали устанавливать таблички с номером спасателей. Так потерявшегося туриста будет проще найти, рассказали в местном отделении МЧС.

Пеший туризм пользуется большой популярностью у гостей Сочи в пик курортного сезона. Часто бывает, что неопытный путешественник теряет тропу и уходит с безопасного маршрута.

Чтобы подобная потеря маршрута не стала критичной, в местах вероятного нахождения туриста будут располагаться таблички с информацией и телефоном служб спасения. Каждая табличка будет иметь уникальный номер, к которому привязаны ее точные координаты.

Предполагается, что потерявшийся путешественник сможет оперативно позвонить спасателям и сообщить номер таблички. Благодаря этому службы смогут определить точное местонахождение человека и отправиться на помощь.

Сейчас установлено 4 таблички около горы Сахарной. В будущем их расставят и в других местах.