Пеший туризм в Сочи станет безопаснее благодаря табличкам

В туристических местах Сочи начали устанавливать таблички с номером спасателей. Так потерявшегося туриста будет проще найти, рассказали в местном отделении МЧС.
Пеший туризм пользуется большой популярностью у гостей Сочи в пик курортного сезона. Часто бывает, что неопытный путешественник теряет тропу и уходит с безопасного маршрута.
Чтобы подобная потеря маршрута не стала критичной, в местах вероятного нахождения туриста будут располагаться таблички с информацией и телефоном служб спасения. Каждая табличка будет иметь уникальный номер, к которому привязаны ее точные координаты.
Предполагается, что потерявшийся путешественник сможет оперативно позвонить спасателям и сообщить номер таблички. Благодаря этому службы смогут определить точное местонахождение человека и отправиться на помощь.
Сейчас установлено 4 таблички около горы Сахарной. В будущем их расставят и в других местах.