Вестник Кавказа

Из-за жары остаются без света около 1,5 тыс жителей Анапы

Из-за жары остаются без света около 1,5 тыс жителей Анапы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе продолжают ликвидировать последствия аварий на линиях, связанных с продолжающейся жаркой погоды. На данный момент нет света у 1,5 тыс человек.

В Анапе из-за аварий на сетях в настоящее время нет света примерно у 1,5 тыс местных жителей. Об этом 21 июля информирует в своем Telegram-канале мэрия города.

"Россети Кубань" и "НЭСК-электросети" доложили, что в настоящее время все крупные аварии устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1,5 тыс человек"

– мэрия Анапы

В пятницу в Анапе остались без электроэнергии 17 тыс человек. Свет пропал из-за аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае.

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