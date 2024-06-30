"Ахмат" сыграл дома вничью с "Краснодаром" 

"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью в Грозном. Матч чемпионата России по футболу окончился со счетом 1:1. Гости могли бы выиграть, если бы не автогол в первом тайме.

Только что в Грозном завершился матч 1-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Краснодаром".

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На 30-й минуте "Краснодар" вышел вперед после точного удара полузащитника Никиты Кривцова. А на 43-й минуте "Ахмат" отыгрался благодаря автоголу полузащитника гостей Александра Черникова.