Вестник Кавказа

"Ахмат" сыграл дома вничью с "Краснодаром" 

"Ахмат" сыграл дома вничью с "Краснодаром" 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью в Грозном. Матч чемпионата России по футболу окончился со счетом 1:1. Гости могли бы выиграть, если бы не автогол в первом тайме.

Только что в Грозном завершился матч 1-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Краснодаром". 

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. 

На 30-й минуте "Краснодар" вышел вперед после точного удара полузащитника Никиты Кривцова. А на 43-й минуте "Ахмат" отыгрался благодаря автоголу полузащитника гостей Александра Черникова.

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