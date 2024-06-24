В "Ахмате" объяснили нелюбовь болельщиков других клубов к себе

Наставник "Ахмата" рассказал о причинах нелюбви болельщиков других клубов к грозненской команды. По его словам, это связано с силой команды.

Главный тренер "Ахмата" объяснил, почему болельщики других клубов болели против грозненцев в последних турах чемпионата России по футболу сезона 2023/24.

"Сильных не любят, ха-ха. Мне сложно ответить. Насильно мил не будешь. Каждый человек в клубе должен делать все от него зависящее, чтобы мы хорошо играли" – Магомед Адиев

Он подчеркнул, что научился абстрагироваться от социальных сетей и всего остального.

"Даже когда я работал в Казахстане и мы выигрывали, я старался не обращать внимания на лесть. Я не могу позволить себе быть зависимым от хайпа и мнений людей. Вся моя зависимость – футболисты и подготовка команды"

– наставник "Ахмата"

Он добавил, что его оценят только по результату.

Сезон 2023/24

В прошлом сезоне "Ахмат" занял 10-ю строчку в турнирной таблице первенства России, набрав 35 очков. Адиев возглавил команду в апреле и спас грозненцев от вылета из РПЛ.