Ливан совершил ракетную атаку на Израиль

Ливан выпустил порядка 45 ракет по северу Израиля. Часть из них была перехвачена, часть упала на территории еврейского государства, вызвав пожары. Данных о пострадавших нет.

За 30 минут 45 ракет было выпущено с ливанской территории по северу еврейского государства. Пресс-служба ЦАХАЛ информирует о том, что часть ракет удалось перехватить. Данных о погибших или пострадавших нет, однако падение ракет вызвало пожары. На местах работают представители экстренных служб.

«По тревоге, сработавшей в районе Верхней Галилеи в 15:58, было зафиксировано около пяти пусков со стороны Ливана, большая часть из них была перехвачена ПВО. Пострадавших нет»

– пресс-служба ЦАХАЛ

Также сообщается, что на севере страны срабатывали тревоги воздушной опасности.