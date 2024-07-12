В Баку заработала Академия COP29

Сегодня Баку прошла официальная церемония открытия Академии COP29, которая будет готовить специалистов по экологическому просвещению и борьбе с изменением климата, а также глобально значимых мероприятий в Азербайджане.

Сегодня в столице Азербайджана Баку прошла торжественная церемония открытия Академии COP29, в которой приняли участие назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29 и главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Участники церемонии первыми узнали имена 29 молодых людей из 360 кандидатов, которые были приняты в Академию COP29 в результате тестов и конкурсов, передает Trend.

"Участие молодежи в глобальных мероприятиях имеет большое значение, учитывая потенциал внедрения современных технологий и инноваций в борьбе с изменением климата"

- Мухтар Бабаев

Учебный процесс в Академии продлится до начала сентября, и в рамках его учебной программы участники пройдут тренинги по наставничеству, обучатся непрерывному профессиональному развитию и освоят навыки в управлении проектами, изучат кодекс профессионального поведения и многие другие премудрости, рассказала Нармин Джарчалова.

Особо отличившиеся студенты Академии примут участие в организации саммита COP29 в Баку, который пройдет осенью – они будут включены в штат сотрудников Операционной компании.