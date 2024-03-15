Ставропольским медикам поднимут зарплаты 

Медиков Ставрополья ждет повышение зарплат. В частности, в малых и средних выплата врачам увеличена с 18 500 рублей или 14 500 рублей до 50 тыс рублей.

Власти Ставрополья проинформировали о повышении выплат для медицинских работников, которые оказывают помощь за пределами базовой программы обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что это станет дополнительным стимулом для улучшения качества медицинского обслуживания. Стало известно, что выплаты в первую очередь затронут специалистов скорой помощи, а также специалистов работающих в области психиатрии, наркологии и паллиативных стационарах. Не обойдут вниманием и работники венерологических диспансеров.

«В частности, в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек выплата врачам увеличена с 18 500 рублей или 14 500 рублей до 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу (медсестрам) – с 8 тысяч рублей или 6500 рублей до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи будут получать дополнительно 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал – 13 тысяч рублей»

– парламент Ставропольского края

Таким образом, инициатива по увеличению выплат для медиков в Ставропольском крае не только признает значимость их труда, но и стимулирует качественное предоставление медицинских услуг, что в конечном итоге приведет к улучшению здравоохранения и благополучию жителей региона.