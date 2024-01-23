Здравоохранение в Карачаево-Черкесии вышло на новый уровень

Знаменательное событие произошло в области медицинского обслуживания жителей Карачаево-Черкесии: было открыто три новых ФАПа. Медики пунктов помогут при травмах, острой боли, а также проконсультируют по вопросам здоровья женщин и детей.

В рамках программы по улучшению здравоохранения в Карачаево-Черкесии были открыты новые фельдшерско-акушерские пункты в трех селениях Адыге-Хабльского района. Это принесет пользу более чем тысяче жителей региона, обеспечив им доступ к качественной первичной медицинской помощи.

«Сразу 3 новых ФАПа открылись в Адыге-Хабльском районе. Новые объекты здравоохранения, оснащенные по современным стандартам, построены в Киево-Жураках, Грушко и Тапанте. Теперь своевременная, а самое главное – качественная медицинская помощь доступна для более чем тысячи жителей района»

– глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов важно для улучшения медицинского обслуживания жителей отдаленных районов. Эти пункты станут центрами, где каждый человек сможет получить квалифицированную помощь без необходимости долгих поездок в большие города. Это позволит своевременно выявлять и лечить заболевания на ранних стадиях, что повысит общий уровень здоровья населения.

Качественная первичная медпомощь

Также региональный лидер отметил, что фельдшерско-акушерские пункты предоставляют широкий спектр услуг, включая оказание первой помощи при травмах, острой боли, а также консультации по вопросам здоровья женщин и детей. Квалифицированные специалисты, работающие в этих пунктах, смогут оперативно реагировать на любые медицинские проблемы и обеспечить необходимое лечение на месте.