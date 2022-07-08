Кабардино-балкарские ФАПы получат новые автомобили

В скором времени автопарк ФАПов и амбулаторий Кабардино-Балкарии пополнят новые медицинские автомобили – их закупит Минздрав КБР.

Медиков первичного звена в Кабардино-Балкарии (КБР) оснастят служебными автомобилями, сообщает Минздрав КБР.

"Согласно региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" приобретено 20 автомобилей марок "Нива" и "Гранта". Автомобили будут распределены в амбулатории и ФАПы сельских поселений и городов"

- Минздрав КБР

Новый транспорт позволит врачам региона выезжать к месту жительства пациентов, а также использовать их как машины "скорой помощи" для доставки больных в больницы, передает "Интерфакс".

Еще одна проблема, которую позволит решить медтранспорт – доставка лекарств жителям отдаленных поселков, а также перевозка их анализов на исследования в более крупные города.

На сегодняшний день в КБР закуплено 60 таких автомобилей, добавили в региональном Минздраве.